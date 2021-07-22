Лукашенко отказался от части президентских полномочий

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко передал правительству и местным органам власти часть полномочий.

Об этом сообщили в его пресс-службе.

Как отмечается, 22 июля Лукашенко подписал декрет о передаче части президентских функций, которые касаются приватизации государственной собственности.

В частности, отныне правительство будет согласовывать необходимость дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, если они принадлежат государству. Если акции таких ОАО являются собственностью административно-территориальных единиц — ими будут распоряжаться облисполкомы и Минский горисполком.