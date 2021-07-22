В Одессе за ночь выпало 80% осадков от месячной нормы

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Пресс-служба ГСЧС

В Одессе в результате ночного ливня, который начался в половине второго ночи 22 июля, выпало 80% месячной нормы осадков. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 22 июля.

В результате ливня возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города. Сейчас ситуация остается осложненной на участке в районе Пересыпь (улицы Атамана Головатого и Черноморского казачества), там уровень воды достигает от 40 до 90 см.

Кроме этого, утром 22 июля на местном пруду в селе Нерубайском вода вышла из берегов и подтопила 10 частных домов и непосредственно улицу Центральную. Ориентировочная площадь затопления — 4 гектара. Спасатели пока откачивают воду, прочищают канализацию, уровень воды реки постепенно уменьшается.

Также в результате непогоды обесточены 23 населенных пункта: Любашевский район — 4 населенных пункта, Ширяевский — 1, Беляевский — 11, Белгород-Днестровский — 7.