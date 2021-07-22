Нацбанк повысил учетную ставку из-за усиления инфляции

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) снова решил повысить учетную ставку — до 8%.

Об этом сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко во время брифинга 22 июля.

«Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления такой шаг необходим для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий», — сказал он.

Шевченко объяснил, что в первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт, и отклонение было большим, чем предполагалось.

Согласно прогнозу регулятора, в ближайшее время инфляция незначительно превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022-го.

Глава Нацбанка отметил, что в перспективе учетная ставка будет повышена до 8,5% и будет удерживаться на этом уровне до второго квартала 2022-го для возвращения инфляции к цели 5%.

Что такое учетная ставка?

Это основной инструмент, которым пользуется НБУ, чтобы регулировать инфляцию. Учетная ставка влияет на стоимость кредитов. Если процентную ставку снижают, стоимость кредитов тоже должна уменьшаться.

В марте правление Национального банка впервые за два года повысило учетную ставку — с 6 до 6,5% годовых.

В апреле Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% и ухудшил прогноз роста экономики Украины. Однако в июне решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.