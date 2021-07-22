Олимпиада в Токио: у спортсменов сборных Чехии и Нидерландов выявили коронавирус

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У спортсменов сборных Чехии и Нидерландов, которые прибыли в Токио для участия в Олимпиаде, выявили коронавирус.

Об этом сообщает The Guardian.

Из чешской сборной положительные тесты на COVID-19 у трех спортсменов, среди которых игрок чешской женской команды по пляжному волейболу Маркета Слукова.

В сборной Нидерландов заболели Решми Оогинк (тхэквондо) и один из сотрудников. Оогинк заявила после теста, что «это конец карьеры». Соревнования она пропустит.

В Олимпийской деревне до этого выявили 12 заражений.

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Ранее СМИ сообщали, что из-за опасности коронавируса от участия в Олимпиаде отказалась сборная Гвинеи. Некоторые журналисты со ссылкой на источники писали, что отказалась из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.

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