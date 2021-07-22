Олимпиада в Токио: у спортсменов сборных Чехии и Нидерландов выявили коронавирус
- Автор:
- Костя Андрейковец
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У спортсменов сборных Чехии и Нидерландов, которые прибыли в Токио для участия в Олимпиаде, выявили коронавирус.
Об этом сообщает The Guardian.
Из чешской сборной положительные тесты на COVID-19 у трех спортсменов, среди которых игрок чешской женской команды по пляжному волейболу Маркета Слукова.
В сборной Нидерландов заболели Решми Оогинк (тхэквондо) и один из сотрудников. Оогинк заявила после теста, что «это конец карьеры». Соревнования она пропустит.
В Олимпийской деревне до этого выявили 12 заражений.
Ранее СМИ сообщали, что из-за опасности коронавируса от участия в Олимпиаде отказалась сборная Гвинеи. Некоторые журналисты со ссылкой на источники писали, что отказалась из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.
- Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены будут сами надевать себе медали.
- 18 июля в Олимпийской деревне выявили первые случаи заболевания коронавирусом.
- В Японии активно протестуют против проведения игр и требуют их перенести. Ранее около 10 тысяч волонтеров отказались работать на Олимпийских играх. Оргкомитет Олимпиады не исключает отмены соревнований из-за роста заболеваемости COVID-19.