Украина и Польша будут противодействовать запуску «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава польского МИД Збигнев Рау выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода «Северный поток — 2».

В заявлении сказано, что решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.

В документе отмечается, что нынешние предложения по обеспечению безопасности стран, которым этот проект больше всего угрожает, «не могут считаться достаточными».

«Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия», — говорится в заявлении.