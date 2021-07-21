В Люксембурге предложили провести в ЕС референдум по поводу дальнейшего членства Венгрии

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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предложил провести в ЕС референдум о дальнейшем членстве Венгрии в блоке.

Об этом он рассказал в комментарии Der Spiegel.

«Следует провести референдум в ЕС по вопросу о том, хотите ли вы терпеть [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана в ЕС. Я убежден, что результат будет — решительно нет. Тогда бесконечные дебаты о многочисленных процессах ЕС против венгерского правительства — включая процедуру статьи 7 для лишения их права голоса в ЕС — закончились бы одним махом», — считает министр.

Сейчас в ЕС нет подобной процедуры референдумов, но Ассельборн предложил подумать об их возможном внедрении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросам, связанным с сексуальным воспитанием детей. На референдум планируется вынести ряд вопросов, в частности, о том, поддерживают ли венгры, чтобы несовершеннолетним детям в стране разъясняли тему сексуальной ориентации без согласия родителей, и поддерживают ли они, чтобы детям предлагали делать операции по смене пола.