Премьер Венгрии Орбан проведет референдум относительно скандального закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды» в школах
- Автор:
- София Телишевская
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Európa Pont / Flickr
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросам, связанным с сексуальным воспитанием детей.
Об этом пишет Reuters.
Он сделал это заявление на фоне противостояния между венгерскими властями и Евросоюзом из-за противоречивого закона, который предусматривает ограничение доступа детей к информации об ЛГБТК-сообществе.
По мнению Орбана, этот закон позволяет родителям самостоятельно решать вопросы сексуального воспитания их детей. Он считает, что Брюссель просто хочет, чтобы в школах и детсадах Венгрии сексуальное воспитание проводили активисты ЛГБТК-сообщества.
«В последние несколько недель Брюссель открыто атаковал Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерские законы не позволяют сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе», — отметил Орбан.
На референдум планируют вынести ряд вопросов, в частности, о том, поддерживают ли венгры, чтобы несовершеннолетним детям в стране разъясняли тему сексуальной ориентации без согласия родителей, и поддерживают ли они, чтобы детям предлагали делать операции по смене пола.
Также у жителей страны спросят, согласны ли они, чтобы контент, «который может повлиять на сексуальное развитие детей», демонстрировали без ограничений.
Дата референдума пока неизвестна.
- 15 июня парламент Венгрии принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации о гомосексуальности и транссексуальности. Закон запрещает для детей и молодежи книги, фильмы и другие носители информации, которые показывают любые виды сексуальности, кроме гетеросексуальности. Также запрещены все виды рекламы, в которых присутствуют гомосексуальные или трансгендерные люди.
- 7 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, запрещающий говорить в школе об ЛГБТ, мол, это пропагандирует гомосексуальность.
- 8 июля закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних вступает в силу.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь убедить законодателей не голосовать за законопроект.
- Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» по поводу закона Венгрии, запрещающего «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского Союза.