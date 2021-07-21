В Украине усиливают контроль за соблюдением ПДД: на наиболее аварийных участках дорог увеличат количество патрульных экипажей

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Национальная полиция Украины увеличит количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог, а в выходные и праздничные дни будет привлекать дополнительные наряды.

Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич во время селекторного совещания руководителей полиции в областях.

По словам Фацевича, профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения продлятся месяц — до 20 августа.

В частности, правоохранители усиливают контроль за пассажирскими перевозками в Украине. Речь идет о соблюдении правил дорожного движения и противоэпидемических мер в связи с коронавирусом.

Кроме этого, полицейские будут следить за соблюдением правил проезда водителями грузовиков, чтобы габаритные или весовые параметры не превышали нормативные.

«Эти меры сейчас очень актуальны, поэтому нужно вместе с подразделениями Укртрансбезопасности на местах спланировать и привлечь достаточное количество нарядов патрульной полиции, полицейских для контроля. У нас сейчас идет жатва и соответственно к терминалам, к местам хранения зерновых культур движутся зерновозы», — пояснил Фацевич.