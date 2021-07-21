В Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации. Что это значит?
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Сегодня, 21 июля, в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.
Фактически пятый этап открывает свободный доступ ко всем вакцинам, которыми прививают в Украине — это препараты от Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.
Вакцинироваться можно в пунктах и центрах вакцинации или заказать мобильную бригаду, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. Центры и пункты принимают в порядке «живой очереди» — записываться через приложение «Дія» уже не нужно, но остается возможность записи по телефону регистратуры.
Перечень центров и пунктов, а также их график работы, можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
- В Украине, по состоянию на 20 июля, сделано 4 179 663 прививки вакцинами от коронавируса. Всего вакцинированы 2 717 790 человек, из них завершили вакцинацию и получили две дозы — 1 461 875.
- Большинство вакцинированных украинцев получили уколы китайской вакциной CoronaVac. Евросоюз в ближайшее время должен признать сертификаты о вакцинации этим препаратом.