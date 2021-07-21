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В Украине из-за непогоды опаздывают поезда. Список

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Pixabay

В Украине в среду, 21 июля, из-за непогоды запаздывает ряд поездов. Время задержки — от получаса до почти 3 часов.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзалізниці».

Так, по состоянию на 10:00 задерживаются рейсы:

Кроме этого, с опозданием следуют пригородные поезда № 6362/6722/6354 Гребенка — Огульцы (через Ромодан и Полтаву) — на 36 минут и № 6724 Ромодан — Полтава (на 30 минут).

Напомним, накануне в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о выходе рек из берегов в западных областях Украины.