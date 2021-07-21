В Украине из-за непогоды опаздывают поезда. Список

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В Украине в среду, 21 июля, из-за непогоды запаздывает ряд поездов. Время задержки — от получаса до почти 3 часов.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзалізниці».

Так, по состоянию на 10:00 задерживаются рейсы:

№ 137 Лисичанск — Хмельницкий (задерживается на 2 часа 40 минут);

№ 126 Киев — Константиновка (на 2 часа 45 минут);

№ 282 Хмельницкий — Геническ (на 2 часа);

№ 15 Харьков — Рахов (на 2 часа);

№ 87 Новоалексеевка — Ковель (на 1 час 10 минут);

№ 188 Ковель — Николаев (на 1 час);

№ 232 Геническ — Ивано-Франковск (на 1 час);

№ 19 Киев — Попасная (на 30 минут).

Кроме этого, с опозданием следуют пригородные поезда № 6362/6722/6354 Гребенка — Огульцы (через Ромодан и Полтаву) — на 36 минут и № 6724 Ромодан — Полтава (на 30 минут).

Напомним, накануне в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о выходе рек из берегов в западных областях Украины.