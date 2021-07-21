Из Национального банка идет еще один руководитель департамента

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НБУ

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершает работу в Национальном банке — «по соглашению сторон». Об этом НБУ сообщил в своем заявлении от 20 июля.

Денис Новиков с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка. С февраля 2018 он возглавлял Департамент выездных проверок банков, с января 2020 — Департамент выездных проверок.

НБУ

Исполнять его обязанности будет Андрей Казак, заместитель директора департамента.

Сейчас Департамент выездных проверок реорганизовали в Департамент инспектирования. Такое изменение провели, чтобы повысить эффективность в сфере проверок банков и небанковских финучреждений.

Напомним, что в июне 2021 года департамент лицензирования в полном составе подал в отставку, а 1 июля уволились еще два руководителя департаментов: сопровождения кредитов и финансовой стабильности Олег Новаковский и Виталий Ваврищук. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко назвал это «PR-кампанией как попыткой осуществить политическое давление на НБУ».