В ГСЧС предупредили о возможном выходе рек из берегов на западе Украины. Там прогнозируют грозы

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Александр Толошняк \ УНИАН

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о выходе рек из берегов в западных областях Украины. Там на 21 июля прогнозируют сильные дожди и грозы.

Об этом пишет ГСЧС в своем Facebook.

Во Львовской области ожидается повышение уровня воды на 0,5-2,5 м, в том числе в Стрыйском районе возможно частичное затопление приречной инфраструктуры. В Ивано-Франковской области также ожидается повышение уровня воды до 2,5 м, что может привести к подтоплению некоторых населенных пунктов.

Немного меньший уровень повышения воды также прогнозируют в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

«В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней», — предупредили в ГСЧС.

Кроме западных областей синоптики также прогнозируют грозы на севере, в центре и юге Украины. На востоке и в Крыму ожидается сильный ветер.