Китай отрицает свое участие в масштабной кибератаке на Microsoft. Накануне США и ЕС выступили с официальными обвинениями

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Китай заявляет, что обвинения в совершении масштабной хакерской атаки на компанию Microsoft, выдвинутые в его адрес со стороны США, ЕС и НАТО, являются безосновательными.

Представитель министерства иностранных дел Китая назвал «упреки со стороны Вашингтона политически мотивированными и ничем не подкрепленными», передает Yahoo.

Послы КНР в Новой Зеландии и Австралии выразили возмущение тем, что эти страны поддержали заявление Белого дома относительно осуждения Китая.

Дипломатическое учреждение уверяет, что Вашингтон сам является «чемпионом мира по вредоносным хакерским нападениям».

Накануне США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и союзники по НАТО обвинили Китай во взломе четверти миллиона почтовых серверов Microsoft Exchange.

ЕС заявил, что атака была осуществлена с территории Китая. Великобритания и США прямо обвинили в кибершпионстве Министерство госбезопасности КНР.

Тогда злоумышленники пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций.