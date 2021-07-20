Жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на выборах в Госдуму РФ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Государственной Думы России
Жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Государственную думу.
Соответствующее постановление принял ЦИК России, пишет ТАСС.
Согласно этому постановлению, на выборах в Госдуму в сентябре в некоторых российских регионах будет возможность проголосовать дистанционно: в Москве, в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Также онлайн-голосование будет и в аннексированном Севастополе.
Ростовскую область добавили в этот список, так как именно там больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке — после указа президента Владимира Путина о выдаче российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.
«На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, который получил гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183», — говорится в документе.
В то же время физических избирательных участков на оккупированном Донбассе не будет.
- Выборы в Государственную думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Но Путин подписал указ о расширении дат голосования, поэтому выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
- Российская партия «Единая Россия» этой осенью на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с так называемым «Союзом добровольцев Донбасса», состоящий из боевиков, воевавших против Украины на Донбассе. В частности, экс-главарь террористов «ДНР» Александр Бородай будет баллотироваться в Госдуму от Ростовской области.
- Ранее в Министерстве иностранных дел Украины с возмущением отреагировали на заявление Центральной избирательной комиссии России о намерениях привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью жителей оккупированных территорий Донбасса, которые имеют российские паспорта.