На заместителя генпрокурора Мамедова завели уголовное дело. Его курирует подразделение Венедиктовой

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Константин Стрелец / «Бабель»

В отношении заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова открыто уголовное дело по статье о служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК).

Об этом сообщила адвокатская фирма «Миллер», которая защищает его интересы.

Производство открыто 7 июля Государственным бюро расследований из-за того, что Мамедов «не указал в документах работу по совместительству» в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Адвокаты отмечают, что ГБР начало дело якобы по заявлению журналиста «Всеукраинской правозащитной газеты «Международный центр прав человека», который опубликовал компрометирующие материалы.

«Основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции — подразделения Офиса Генерального прокурора, напрямую подчиненного Ирине Венедиктовой, а следователи Государственного бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий», — сказано в заявлении адвокатов.

Адвокаты обжаловали открытие производства, подав в ГБР заявление о заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Они утверждают, что Мамедова, у которого отняли доступ к государственной тайне и лишили каких-либо полномочий, собираются уволить.