Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана

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Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле Западной Галилеи со стороны южного Ливана.

Армия засекла два пуска ракет, после чего на севере страны включили сирены предупреждения. Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила одну из ракет, а вторая упала на открытой местности. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Израильская артиллерия в ответ обстреляла места пуска ракет в районе Вади-Хамул (Ливан).

Израильские военные считают, что ракеты были выпущены палестинской группировкой, а не «Хезболлой», но уверены, что атака проводилась с ее молчаливого одобрения.