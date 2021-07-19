Франция отменила для вакцинированных украинцев ПЦР-тест для въезда

Новости

Alex Holyoake / Unsplash

Франция отменила для вакцинированных украинских туристов ПЦР-тест, который нужен был для въезда в страну. Об этом посольство Франции в Украине сообщило 19 июля.

Теперь для въезда надо предоставить международный сертификат о вакцинации — его можно получить у семейного врача. Отметим, что Франция признает только те вакцины, которые одобрил Европейский Союз: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Johnson & Johnson. Китайского препарата CoronaVac в этом списке пока нет, ЕС его до сих пор рассматривает.

Если украинский турист не вакцинирован от коронавируса, то ему для въезда нужен отрицательный ПЦР тест, который сделали не позднее 72 часа или тест на антиген (48 часов). Кроме того, надо отсидеть на самоизоляции 7 дней.

Напомним, что 14 июля Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев. После этого Германия разрешила им с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.