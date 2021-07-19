Великобритания завершила расследование инцидента с секретными документами на остановке — и не выявила доказательств шпионажа
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Twitter / HMS Defender
Великобритания заявила, что не нашла никаких доказательств шпионажа относительно инцидента, когда в июне секретные военные документы оказались на автобусной остановке в графстве Кент. В них содержалась информация об эсминце Defender и план его прохода через Черное море.
Об этом в понедельник, 19 июля, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
«Следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не воспользовались документами», — сказал Уоллес.
Расследование также подтвердило обстоятельства утраты документов, место, где их потеряли и способ — эта информация полностью совпадает с показаниями чиновника, который их потерял. Отметим, что этого чиновника временно отстранили от работы и ограничили ему доступ к секретным документам.
Напомним, что 27 июня BBC обнародовала секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender, которые нашли на остановке. BBC писала, что эти документы подтверждают: проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.
Серия слайдов, в частности, показывает два варианта маршрута, один из которых описан как «безопасный и профессиональный транзит из Одессы в Батуми», другой более короткий — недалеко от юго-западного побережья Крыма. Этот маршрут, как говорится на одном из слайдов, «позволит взаимодействовать с украинским правительством, потому что Великобритания признает эту территорию украинскими территориальными водами».
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца. Эсминец шел по стандартному международному маршруту из Одессы в Грузию.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины. В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян.
- 24 июня появились видеозаписи инцидента.