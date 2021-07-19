Верховный суд ответил ГБР на производство против судей: напомнил, что они являются независимыми
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ратынский Вячеслав / УНИАН
Верховный суд отреагировал на уголовное производство от Государственного бюро расследований в отношении судей, которые приняли решение в пользу бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Суд отметил, что, согласно Конституции, судья является независимым и руководствуется верховенством права.
Об этом говорится в заявлении суда, которое он обнародовал в понедельник, 19 июля.
Производство в отношении судей открыли по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), однако Верховный суд отмечает, что судью нельзя привлечь к ответственности за принятое им решение — за исключением преступления или дисциплинарного проступка.
Кроме этого, суд заявляет, что рассмотрение дела происходило открыто и прозрачно, на сайте Верховного Суда анонсировались судебные заседания, сообщали обо всех этапах рассмотрения дела, а также опубликовали пресс-релиз с выводами суда.
Напомним, что 14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. В Офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.
19 июля стало известно, что ГБР открыло производство в отношении судей Верховного суда из-за этого решения из-за возможного злоупотребления властью. Следователь уже попросил предоставить ему заверенную копию дела, само решение, журналы судебных заседаний по этому делу, а также данные из системы документооборота и фиксации заседаний.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.