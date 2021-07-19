В Украине во время первого экзамена на уровень знания государственного языка произошел сбой в системе

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В понедельник, 19 июля, во время сдачи первого экзамена на уровень знания государственного языка произошел сбой в системе. Об этом Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщила 19 июля.

Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена. Комиссия отмечает, что это не повлияет на расписание следующих испытательных сессий.

Напомним, 16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы языкового закона. Они касаются, в частности, госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства, которые должны сдать экзамен на уровень владения государственным украинским языком. Зарегистрироваться на экзамен можно здесь. Для госслужащих он бесплатный, для иностранцев — 492 гривны. В Киеве ежедневно будут проходить три экзаменационные сессии: с 09:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. В регионах площадки для экзаменов будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих. По результатам успешного прохождения экзаменов будут выдавать государственный сертификат об уровне владения языком.