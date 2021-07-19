В Харькове в больнице скончался украинский военный, раненый 15 июля на Донбассе. Он получил 80% ожогов тела
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- Екатерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
В понедельник, 19 июля, утром в больнице умер украинский военный Александр Горбенко, который был ранен во время вражеского обстрела на Донбассе 15 июля.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.
«Горбенко Александр Александрович, 15 июля примерно в 21.30 во время вражеского обстрела получил 80% ожогов тела, врачи боролись за жизнь», — написала она.
Погибшему военному было всего 29 лет, он воевал на Донбассе с 2014 года.
По данным ОО «Криворожская ассоциация участников боевых действий и участников АТО», мужчина умер в Харьковском ожоговом центре от ранений и ожогов, полученных во время обстрела поселка Нью-Йорк российскими 122-мм минометами.
Напомним, 15 июля в результате обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе трое военных получили ранения, двое — боевое травмирование.
- 17 июля боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных были ранены.
- 13 июля в штабе сообщили, что боевики на Донбассе за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще шестеро — ранены.
- 10 июля стало известно о гибели еще одного украинского военного на Донбассе. Еще трое получили различные травмы.