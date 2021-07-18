Меркель заявила, что «шокирована» масштабами разрушений после наводнений в Германии, и призвала мир бороться с изменениями климата

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Немецкий канцлер Ангела Меркель в воскресенье, 18 июля, посетила регионы на западе страны, которые сильнее других пострадали от недавних наводнений. Там она заявила, что «шокирована» масштабами разрушений, и призвала мир как можно скорее начать бороться с глобальными изменениями климата.

«Это шокирует. В немецком языке нет слов, чтобы описать эти разрушения, — сказала Меркель во время общения с прессой в городе Аденау. — Совокупность всех событий, свидетелями которых мы стали в Германии, указывает, что нужно что-то делать с изменениями климата. Нам нужно поторопиться, нам необходимо действовать быстрее в борьбе с этими изменениями».