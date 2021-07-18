На границе с Россией неизвестные напали на украинских пограничников и отобрали их оружие
- Автор:
- Костя Войтенко
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Государственная пограничная служба Украины
В ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Пограничники в результате нападения получили телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. Как сообщили в МВД, впоследствии похищенное у пограничников оружие удалось вернуть, но как именно — не указывается.
На место инцидента выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. МВД возбудило уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
- В декабря 2020 года Федеральная служба безопасности России заявила, что на российско-украинской границе трое мужчин совершили попытку прорыва. Инцидент якобы произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областях России. По словам работников ФСБ, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, в ходе перестрелки один из них получил смертельные ранения.
- В то же время в Госпогранслужбе Украины рассказали, что не зафиксировали ни одного выстрела у границы с Россией, а российская сторона не предоставила ни одного доказательства в подтверждение своих слов.
- Россия с мая 2021 перебрасывает на границу с Украиной дополнительные силы под предлогом «недружественных действий» официального Киева.