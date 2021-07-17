У Зеленского объяснили, почему его встречу с Байденом могут отложить
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- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена состоится в конце июля — начале августа.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Суспільному».
«Встреча планируется на последние дни июля — первые числа августа, примерно в этом диапазоне», — сказал он.
Также Никифоров посоветовал «не делать трагедии» из того, что дата встречи президентов сместилась.
Кроме этого, представитель президента опроверг информацию СМИ, что отсрочка встречи вызвана ситуацией с «Нафтогазом Украины», в частности назначением его главой Юрия Витренко.
«Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит», — заверил Никифоров.
- 9 июля глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Среди тем разговора — предстоящая встреча президентов двух стран.
- Зеленский ожидает встречи в конце июля. Он говорил, что будет просить Байдена об участии в переговорах по Донбассу.