Олимпиада в Токио: за неделю до открытия в деревне для спортсменов первый случай коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В олимпийской деревне в Токио, куда уже начали прибывать спортсмены и сопровождающие, выявили первый случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает The Japan Times.
Руководство игр не разглашает имя и национальность больного, но отмечает, что это не спортсмен. Этот человек сдал положительный тест 16 июля, после чего его изолировали в отеле за пределами деревни.
Кроме этого, сегодня, 17 июля, коронавирус подтвердили у 15 человек из персонала по организации Олимпиады.
- Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены будут сами надевать себе медали.
- В Японии активно протестуют против проведения игр и требуют их перенести. Ранее около 10 тысяч волонтеров отказались работать на Олимпийских играх.