В ЮАР число погибших из-за массовых беспорядков увеличилось до 212

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Количество погибших из-за массовых беспорядков в ЮАР возросло до 212 человек. Еще три дня назад сообщалось о 72 смертях.

Об этом пишет ВВС.

Рост числа смертей связан с усилением мародерства. Все погибшие либо были участникам грабежей (погибли в давке), либо пострадали от вооруженных толп.

Мародерство на юге и на востоке страны продолжаются. Тяжелая ситуация в провинции Квазулу-Наталь. Полиция и армия пытаются охранять продовольственные магазины, супермаркеты и АЗС, но в Дурбане остро чувствуется дефицит. В городе разграблено не менее 800 розничных магазинов.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал погромы «спланированным нападением на демократию».

«Теперь ясно, что события прошлой недели были именно преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию. Конституционный строй нашей страны находится под угрозой», — сказал он.

Силовики арестовали более 3 тысяч человек. Власти ЮАР бросили 25 тысяч солдат на борьбу с беспорядками.