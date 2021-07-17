В ЮАР число погибших из-за массовых беспорядков увеличилось до 212
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Twitter / AJ+
Количество погибших из-за массовых беспорядков в ЮАР возросло до 212 человек. Еще три дня назад сообщалось о 72 смертях.
Об этом пишет ВВС.
Рост числа смертей связан с усилением мародерства. Все погибшие либо были участникам грабежей (погибли в давке), либо пострадали от вооруженных толп.
Мародерство на юге и на востоке страны продолжаются. Тяжелая ситуация в провинции Квазулу-Наталь. Полиция и армия пытаются охранять продовольственные магазины, супермаркеты и АЗС, но в Дурбане остро чувствуется дефицит. В городе разграблено не менее 800 розничных магазинов.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал погромы «спланированным нападением на демократию».
«Теперь ясно, что события прошлой недели были именно преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию. Конституционный строй нашей страны находится под угрозой», — сказал он.
Силовики арестовали более 3 тысяч человек. Власти ЮАР бросили 25 тысяч солдат на борьбу с беспорядками.
- Беспорядки в ЮАР начались после протестов против заключения бывшего президента Джейкоба Зумы. 8 июля он сдался полиции и начал отбывать 15-месячное заключение за проявление неуважения к суду. Политик получил наказание за отказ прийти на допрос о его возможной причастности к коррупции.
- 11 июля в столице ЮАР и крупных городах начались массовые погромы.