В Украине почти 600 новых COVID-больных. Вакцинировали за сутки 111 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошлые сутки, 16 июля, зарегистрировали 591 случай заболевания COVID-19. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 438 человек, умерли — 16. Выздоровели 676 украинцев.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 244 196 заражений (выздоровели 2 180 957 человек) и 52 718 летальных исходов.
Вакцинировали за минувшие сутки 111 150 человек: первую дозу получили 65 226 украинцев, а вторую — 45 924.
Полностью вакцинированы в Украине 1 406 180 человек.
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