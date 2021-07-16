Зеленский подписал закон о лишении свободы за ложь в декларациях

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Еще 29 июня Рада поддержала соответствующий законопроект во втором чтении, а вот первый вариант документа президент ветировал.

Тогда депутаты вернули наказание за недостоверное декларирование, но приняли и поправку, которая позволяла чиновникам не раскрывать имущество, которым владеют или пользуются их родственники. То есть оставалась лазейка для ухода от полного декларирования доходов.

Вторая поправка позволила бы наказывать чиновников за умышленное непредоставление декларации только ограничением свободы, а не заключением.

Ветировав законопроект, Зеленский внес свои поправки, которыми предложил убрать эти два положения, в частности, предусмотрев наказание за ложь в декларациях в виде лишения свободы.

Именно этот вариант закона он и подписал.