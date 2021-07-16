Аваков может вернуться в Кабмин осенью. В «Слуге народа» хотят предложить ему должность вице-премьера

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в Кабмин на должность вице-премьер-министра.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Есть предложение — осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его [Авакова] в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре... У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3—4 вице-премьера, это тоже опция», — сказал он.

Арахамия отметил, что пока не знает, согласится ли Аваков на это предложение, потому что «еще не предлагали».

«Это вопрос на осень. [...] Если без фамилий, если взять, где он [Аваков] может быть наиболее мощным, я думаю, это что-то вроде оборонного сектора, по вопросам обороны, он в этом разбирается, он участвовал в развитии Национальной гвардии в сложные времена, мне кажется, что это его амплуа», — рассказал нардеп.

Однако Арахамия высказал предположение, что Аваков не согласится на министерский пост.

«Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение. То есть на должность вице-премьера», — отметил депутат.

В то же время глава фракции «Слуги народа» сомневается, что Аваков может стать премьер-министром.

«Я не думаю, что у нас есть на это голоса. Мне кажется, что шансы на премьер-министра минимальны. Думаю, что парламент не поддержит», — пояснил он.

Зато Арахамия считает, что у Авакова есть высокие шансы стать мэром Харькова, если он «решит для себя такой вызов сделать».