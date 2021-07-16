СНБО ввела санкции в отношении 9 украинцев из списка США

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении девяти украинцев из санкционного списка США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 16 июля.

«СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в списке санкций США», — сказал он.

Отметим, назвать фамилии секретарь СНБО отказался, объяснив, что не имеет при себе документа со списком.

Однако, по словам Данилова, в списке нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.

Также секретарь СНБО отметил, что часть из 25 организаций и предприятий, против которых должны были ввести санкции, отправили на две недели на доработку.

Отдельно Данилов уточнил, что санкции США действуют в отношении 134 граждан Украины: 4 гражданина находятся под санкциями Госдепа, 130 — Минфина США. Из последней группы умерли четверо, поэтому осталось 126 человек. Украина ранее ввела санкции в отношении 100 из них.