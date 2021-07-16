Хорватия упростила въезд для туристов из Украины

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Marcus Löfvenberg / Unsplash

Хорватия упростила условия въезда для украинских туристов.

Об этом 16 июля сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

Как отмечается, украинцы могут попасть в Хорватию, не указывая причины поездки, если они могут предоставить один из документов:

документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы), или быстрый тест на антиген RAT (не более чем за 48 часов до пересечения границы);

сертификат о прививках двумя дозами вакциной Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm или одной Janssen от Johnson & Johnson (не ранее чем за 14 дней до въезда в Хорватию, но не более чем за 210 дней до него);

медицинскую справку о выздоровлении от коронавируса и получении одной дозы вакцины в течение шести месяцев с момента заражения COVID-19 (в течение 210 дней до пересечения границы);

положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген RAT, что подтверждает выздоровление человека от коронавируса (сделанного в течение предыдущих 180 дней и минимум за 11 суток до пересечения границы), или справку от врача о выздоровлении от COVID-19.

Если у гражданина Украины нет ни одного из этих документов, он может попасть в Хорватию при условии пребывания на самоизоляции (10 дней) или до получения результатов тестов, сделанных за свой счет на ее территории.

Дети до 12 лет освобождаются от обязанности сдавать тест, если путешествуют с родителями или опекунами, у которых есть указанные документы.

В то же время украинцы, прибывающие в Хорватию из страны, где распространен новый штамм коронавируса (Южная Африка, Бразилия, Танзания, Индия), должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов) и пройти 14-дневную самоизоляцию. Если через 7 дней карантина сдать дополнительный ПЦР-тест за свой счет на территории Хорватии и получить негативный результат, самоизоляция завершится досрочно.

Транзитом на территории Хорватии можно находиться до 12 часов, иначе человека автоматически отправят на самоизоляцию.

Кроме этого, в пограничной службе Хорватии рекомендовали туристам зарегистрировать свое намерение о въезде в страну на сайте хорватского МВД, чтобы ускорить пересечение границы.