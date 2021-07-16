Экс-голова «Укрзалізниці» Жмак хочет через суд восстановиться в должности и получить 17 миллионов гривен компенсации

Новости

Шепелев Александр / УНИАН

Бывший глава компании «Укрзалізниця» Владимир Жмак хочет через суд восстановиться в должности.

Об этом пишет Интерфакс.

Он требует признать незаконным указ о его увольнении. Также Жмак просит выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию в размере 16,9 миллиона гривен.

Подготовительное заседание по этому делу назначено на 16 июля, оно должно состояться в Шевченковском районном суде Киева.