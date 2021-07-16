Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел Монастырского

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Гонтар Владимир / УНИАН

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Арсена Авакова и ввел нового министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича — министра внутренних дел Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Авакова», — говорится в указе.

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