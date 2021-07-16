Зеленский лично представил Министерству внутренних дел нового руководителя

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Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя ведомства — Дениса Монастырского.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Глава государства отметил, что новый министр должен сформировать у людей доверие и уважение к правоохранительным органам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вручил Монастырскому удостоверение министра.

«Это высокая, ответственная должность. Быть членом Кабинета министров Украины не только большая честь — это огромная ответственность. Министерство внутренних дел чрезвычайно мощное», — сказал Шмыгаль.

Глава МВД, в свою очередь, назвал приоритетные направления работы министерства, срединих — борьба с организованной преступностью, развитие всех органов правоохранительной системы, проекта «Полицейский офицер общины» и подхода Community Policing.

«Мы должны развивать дальнейшее расширение Системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, с помощью которой смертность на дорогах Украины должна уменьшиться вдвое за пять лет. Кроме этого, приоритетным остается вопрос сохранения и строительства дорог, а также цифровизация всех сфер деятельности МВД», — сказал Монастырский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. За проголосовал 271 депутат.