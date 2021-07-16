Верховный суд ответил на критику Офиса президента за решение по экс-главе КС Тупицкому
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Wadco2 / Wikipedia
Накануне Офис президента раскритиковал решение Верховного суда по бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому, назвав его попыткой сорвать судебную реформу. Верховный суд в ответ заявил, что Кассационный административный суд в своем решении руководствовался принципом верховенства права.
Об этом говорится в заявлении Верховного суда.
ВС заверяет, что поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда, но подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией.
ВС отдельно акцентировал внимание на разделении государственной власти в Украине, намекая на незаконность решения президента об отстранении Тупицкого.
В сообщении суда указано, что судебная реформа невозможна «без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве».
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- В Офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.