В Минагрополитики показали статистику рынка земли за полмесяца — заключили 880 сделок

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Министерство аграрной политики показало статистику купли-продажи земли за первые полмесяца работы в Украине рынка земли.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

За 15 дней было зарегистрировано 880 сделок купли-продажи земли общей площадью 1 150 гектаров. Больше всего земель покупали в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

Меньше всего земли приобрели в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.