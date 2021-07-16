Эйфелева башня вновь открылась для туристов. Ее простой был самым длинным со времен Второй мировой войны
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Самая знаменитая достопримечательность Франции сегодня, 16 июля, вновь начала принимать посетителей после простоя в девять месяцев из-за коронавируса. Для Эйфелевой башни это было самым длительным простоем со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает AFP.
Официально период выхода из третьего карантина во Франции завершился 30 июня, но башня оставалась закрытой. Компании, которая обслуживает башню, нужно было время, чтобы «привести все в порядок для нормального функционирования». Это в основном касалось работы лифтов.
Башня будет работать с ограничениями — не более 10 тысяч посетителей в день и соблюдение соцдистанции. До пандемии в день на башню поднимались 25 тысяч посетителей.
Людям нужно будет заранее купить билет через сайт, указав точную дату визита и свое имя (включая детей). При этом на входе нужно будет показать не только электронный билет, но и документ, удостоверяющий личность.
С 21 июля на башню будут пускать только вакцинированных людей.
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