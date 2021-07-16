В Раде заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия. Парламент соберется на внеочередное заседание

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Крымский Андрей / УНИАН

Депутаты «Батьківщини», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и группы «Довіра» заблокировали подписание закона № 5068 о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Как сообщает Интерфакс-Украина, депутаты зарегистрировали 4 проекта постановлений.

Регламент работы Рады не позволяет спикеру подписать закон до рассмотрения этих проектов постановлений.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что из-за этого 20 июля должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады.

Спикер Рады Дмитрий Разумков уже ожидает от депутатов внесения письма с просьбой проводить сессию. Он добавил, что на повестке дня депутаты смогут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые блокировали подписание законопроектов судебной реформы (№ 3711-д, № 5068 и № 5069), а также законопроекта № 3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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