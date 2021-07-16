В Раде заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия. Парламент соберется на внеочередное заседание
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- Костя Андрейковец
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Крымский Андрей / УНИАН
Депутаты «Батьківщини», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и группы «Довіра» заблокировали подписание закона № 5068 о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.
Как сообщает Интерфакс-Украина, депутаты зарегистрировали 4 проекта постановлений.
Регламент работы Рады не позволяет спикеру подписать закон до рассмотрения этих проектов постановлений.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что из-за этого 20 июля должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады.
Спикер Рады Дмитрий Разумков уже ожидает от депутатов внесения письма с просьбой проводить сессию. Он добавил, что на повестке дня депутаты смогут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые блокировали подписание законопроектов судебной реформы (№ 3711-д, № 5068 и № 5069), а также законопроекта № 3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей, а 14 закон о ВСП. Также Рада проголосовала за закон о реформировании «Укроборонпрома».
- Сегодня, 16 июля, Рада ушла на каникулы.