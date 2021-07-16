В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Немеш Янош / УНИАН
В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса — 799 человек. В стране четвертый день подряд фиксируют высокую смертность.
Об этом передает Интерфакс.
Больше всего смертей в Москве (105), Санкт-Петербурге (101) и в Иркутской области (36). Количество жертв коронавируса с начала пандемии возросло до 146 868 умерших.
Всего за прошлые сутки в РФ выявлено 25 704 новых COVID-больных, из которых 5 382 в Москве. Более 500 новых случаев в аннексированном Крыму.
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 907 999 заболеваний коронавирусом и 5 300 908 выздоровлений.
- За предыдущих три дня рекордных показателей смертности в РФ от COVID-19 умерли 2 357 человек.
- В России активно растет количество новых больных и умерших из-за нового штамма «Дельта». Больницы очень быстро заполняются, и там не хватает мест, а города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. В некоторых регионах, в частности в Москве, решили начать обязательную вакцинацию.