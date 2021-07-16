Исследование: Вакцина Pfizer в среднем способствует выработке в 10 раз больше антител, чем вакцина CoronaVac

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Sean Gallup / Staff

В Гонконге провели исследование вакцинированных людей двумя препаратами Pfizer и CoronaVac. Оно показало, что те, кто получил Pfizer, имеют в среднем в 10 раз больше антител, чем те, кто получил CoronaVac.

Об этом говорится в публикации в авторитетном медицинском издании The Lancet.

Ученые подчеркивают, что несмотря на то, что обычно большее количество антител означает большую защиту от коронавируса в краткосрочной перспективе, но до сих пор неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой, потому что существует также и иммунитет на клеточном уровне.

Исследование проводилось на почти 1,5 тысячах медиков Гонконга. У них забирали образцы крови и оценивали среднюю защиту. У тех, кто получил Pfizer, уровень антител существенно вырос после 1-й дозы, а затем и после второй. У вакцинированных CoronaVac, были достаточно низкие показатели после 1-й дозы, и умеренные — после второй. В среднем количество антител у вакцинированных Pfizer было в 10 раз больше, чем у вакцинированных CoronaVac.

В то же время ученые из Гонконга призывают, что даже низкие и умеренные уровни антител все равно лучше, чем никаких. Поэтому они отмечают, что нужно вакцинироваться любым возможным препаратом вместо того, чтобы ждать конкретную вакцину.