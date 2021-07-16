В Украине началась регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине 16 июля стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком. Об этом сообщила Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка.

Зарегистрироваться на экзамен можно по ссылке. При регистрации необходимо выбрать экзамен: для определения уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства Украины.

Экзамены стартуют с 19 июля 2021 года. В Киеве ежедневно будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. В регионах площадки для экзаменов будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих. По результатам успешного прохождения экзаменов выдается государственный сертификат об уровне владения языком. Для граждан Украины экзамен на определение уровня владения языком является бесплатным, а для тех, кто намерен получить гражданство Украины, 492 грн.

Первый экзамен (подтверждающий уровень владения языком) охватывает четыре части: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Говорение». Объединенные части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задачи, которые нужно выполнить за час. Максимальное возможное количество баллов — 66.

Часть «Письмо» содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов — 37, а отведенное время на выполнение этой задачи — 40 минут. Часть «Говорение» содержит две задачи (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов — 59, а отведенное время на выполнение этих задач — 20 минут.

Второй экзамен предназначен для определения уровня владения государственным языком тем, кто претендует на гражданство Украины. Экзамен охватывает четыре части: «Слушание» и «Чтение», «Письмо» и «Говорение». Первые две объединены и содержат 43 задачи, максимальное возможное количество баллов — 43, время — час. Часть «Письмо» содержит две задачи, максимальное возможное количество баллов — 33, время — 40 минут. Часть «Говорение» содержит три задачи, максимальное возможное количество баллов — 42, время — 20 минут.