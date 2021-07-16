Лукашенко разрешил применять армию для подавления «массовых беспорядков»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
@pul_1 / Telegram
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля подписал закон об изменениях в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя — и позволил военным подавлять массовые протесты.
Об этом сообщает его пресс-служба.
Отныне в законе прописано, что именно считается «беспорядками» при введении чрезвычайного положения — «это попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан».
Лукашенко разрешил вооруженным силам заниматься охраной общественной безопасности и прекращением «массовых беспорядков».
Также, если введут чрезвычайное положение, то могут ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Напомним, что в мае 2021 года оппозиция заявила о подготовке новых протестов в Беларуси. Тогда они планировали «нарастить партизанское движение внутри страны».
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестовали против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.