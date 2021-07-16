Байден впервые встретился с Меркель: говорили об Украине, «Северном потоке — 2» и подписали декларацию

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Президент США Джо Байден в четверг, 15 июля, принимал в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель. После разговора с глазу на глаз они провели переговоры с участием делегаций, а затем состоялась совместная пресс-конференция.

Об этом сообщают Deutsche Welle и пресс-служба Белого дома.

Среди тем разговора была и Украина — Байден заявил, что США и ФРГ будут защищать ее суверенитет.

«Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции [стран] Западных Балкан в европейские институты, также [мы едины] в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку их трансатлантических надежд», — сказал он.

Отдельно Байден заявил, что США и Германия запускают партнерство по энергетике для помощи Украине: «И сегодня мы запускаем партнерство по климату и энергетике, чтобы поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, в том числе в Центральной Европе и в Украине».

Pool / Getty Images

Что касается газопровода «Северный поток — 2», то лидеры стран согласились, что России нельзя позволить использовать энергетику для угроз соседям, но разошлись во мнениях относительно сути проекта. Канцлер ФРГ заявила, что «Северный поток 2» — это «дополнительный проект», и он не должен стать заменой транзита газа через Украину. По словам Меркель, Германия будет действовать, «если Россия будет лишать Украину права на транзит».

При этом Меркель констатировала, что у них с Байденом «разные оценки по поводу сути этого проекта». Байден напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению: «Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией».