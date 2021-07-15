Индонезия стала новым эпицентром коронавируса в Азии. В Джакарте (вероятно) переболела половина населения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Индонезия стала новым эпицентром коронавируса в Азии, обогнав по суточному приросту Индию, где фиксируют спад.
Об этом пишет CNN.
В Индонезии суточный прирост новых больных в районе 54 тысяч человек, тогда как в Индии за сутки 40—42 тысячи. По числу смертей от COVID-19 Индонезия занимает сейчас второе место мире (первое у Бразилии).
Суточный прирост в Индонезии стал рекордным за все время пандемии в стране, а общее число случаев выросло до 2 615 529. При этом медики полагают, что не все больные попадают на учет и многие просто не проходят тестирование. В стране также ощутима нехватка медперсонала.
Эксперты опасаются, что ситуация с COVID гораздо хуже — в стране не вводятся строгие ограничения и не вкладывается достаточно средств в эффективные системы отслеживания контактов.
Недавние исследования показали, что почти половина из 10,6 миллиона жителей Джакарты возможно переболели коронавирусом.
- В Индонезии вакцинировано всего лишь 10% населения. В стране проживают 275 миллионов человек. В сельских районах местные власти и полиция даже выдают живых цыплят, чтобы мотивировать пожилых жителей вакцинироваться.
- 15 июля Всемирная организация здравоохранения объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире.