Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые хотят прививаться от коронавируса

В Индонезии в сельских районах местные власти и полиция выдают живых цыплят, чтобы мотивировать пожилых жителей вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Программа является частью усилий властей по увеличению количества вакцинированных граждан в возрасте 45 лет и старше. Если до начала программы с курицами только 25 из 200 жителей были готовы сделать прививку, то сейчас таких уже 250 человек в день. В результате программы власти уже бесплатно раздали 500 кур. Кроме этого, людям разъясняют о безопасности и преимуществах вакцины, чтобы они перестали так бояться делать прививки, ведь пожилые жители не сильно и решались делать прививки во время развертывания кампании по вакцинации.

«Сначала в интернете было много дезинформации и мистификаций о вакцине, особенно в социальных сетях. Многие пожилые люди думали, что это не предотвращает коронавирус, а может вызвать серьезные заболевания и даже смерть», — рассказали комиссары.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индонезии была одна из крупнейших вспышек коронавируса в Азии. На архипелаге недавно произошел всплеск инфекций: два самых густонаселенных острова, Ява и Суматра, сообщали о резком росте количества больных в течение нескольких недель после Рамадана. Кампания по иммунизации в Индонезии также продвигалась медленно.