Знойные выходные и дождливое начало следующей недели: синоптики дали прогноз погоды в Украине

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Гусаков Вячеслав / УНИАН

Со следующей недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С.

По прогнозу Sinoptik.ua, с пятницы, 16 июля, до понедельника, 19 июля, на территории Украины сохранится высокая температура воздуха — днем до +35 °С, ночью достигнет +21...+25 °С. Кратковременные локальные дожди и ливни существенно не изменят погоду до следующей недели. Магнитосфера в ближайшие дни спокойная, УФ-индекс высокий.

С понедельника температура будет снижаться в западных областях, со вторника — в центральном и северном регионах.

На западе страны в пятницу и выходные температура воздуха будет до +32 °С, ночью до +20 °С. В пятницу возможны локальные дожди и грозы. В понедельник температура снизится до +25 °С, пройдут сильные грозы с ливнями.

В высокогорье Карпат в выходные днем +24 °С, местами дожди. В понедельник преимущественно облачно, дожди, днем воздух прогреется до +20 °С.

На юге и востоке Украины будет жаркая погода, до +36 °С в Луганской области, до +33 °С на остальной территории региона. Локальные дожди и грозы существенно не изменят температурный фон. Ночью воздух сможет охладиться до +24...+25 °С. Температура морской воды на побережье Азовского моря до +26 °С, на побережье Черного моря до +24 °С.

В Одессе с 16 по 19 июля будет очень солнечно и жарко, до +32 °С. Из-за слабого ветра и влажности воздуха около 70% жара днем будет ощущаться как +38 °С. Ночью температура воздуха до +25 °С.

В центральных и северных областях в пятницу и выходные ожидается до +32 °С. Температура постепенно будет снижаться с 20 июля. Прогнозируются локальные дожди с грозами. Высокая пожарная опасность сохраняется.

В Киеве в пятницу и выходные днем будет до +33 °С, ночью +23 °С. Очень медленное постепенное снижение дневной температуры воздуха начнется с понедельника вместе с грозами и дождями. Температура воды в Днепре +26 °С.