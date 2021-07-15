Знойные выходные и дождливое начало следующей недели: синоптики дали прогноз погоды в Украине
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Гусаков Вячеслав / УНИАН
Со следующей недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С.
По прогнозу Sinoptik.ua, с пятницы, 16 июля, до понедельника, 19 июля, на территории Украины сохранится высокая температура воздуха — днем до +35 °С, ночью достигнет +21...+25 °С. Кратковременные локальные дожди и ливни существенно не изменят погоду до следующей недели. Магнитосфера в ближайшие дни спокойная, УФ-индекс высокий.
С понедельника температура будет снижаться в западных областях, со вторника — в центральном и северном регионах.
На западе страны в пятницу и выходные температура воздуха будет до +32 °С, ночью до +20 °С. В пятницу возможны локальные дожди и грозы. В понедельник температура снизится до +25 °С, пройдут сильные грозы с ливнями.
В высокогорье Карпат в выходные днем +24 °С, местами дожди. В понедельник преимущественно облачно, дожди, днем воздух прогреется до +20 °С.
На юге и востоке Украины будет жаркая погода, до +36 °С в Луганской области, до +33 °С на остальной территории региона. Локальные дожди и грозы существенно не изменят температурный фон. Ночью воздух сможет охладиться до +24...+25 °С. Температура морской воды на побережье Азовского моря до +26 °С, на побережье Черного моря до +24 °С.
В Одессе с 16 по 19 июля будет очень солнечно и жарко, до +32 °С. Из-за слабого ветра и влажности воздуха около 70% жара днем будет ощущаться как +38 °С. Ночью температура воздуха до +25 °С.
В центральных и северных областях в пятницу и выходные ожидается до +32 °С. Температура постепенно будет снижаться с 20 июля. Прогнозируются локальные дожди с грозами. Высокая пожарная опасность сохраняется.
В Киеве в пятницу и выходные днем будет до +33 °С, ночью +23 °С. Очень медленное постепенное снижение дневной температуры воздуха начнется с понедельника вместе с грозами и дождями. Температура воды в Днепре +26 °С.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, что приводит к гибели людей.
- Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве ночь на 15 июля стала самой теплой за последние 140 лет. С начала календарного лета в столице зафиксировали уже 12 температурных рекордов.