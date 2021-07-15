Американские генералы опасались, что Трамп устроит госпереворот после поражения на выборах

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Американские генералы и военные в преддверии поражения Дональда Трампа на президентских выборах опасались государственного переворота, который Трамп мог устроить для сохранения своей власти.

Об этом говорится в отрывке из книги «Я один могу это исправить» журналистов The Washington Post, выход которой планируется на следующей неделе.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в ноябре 2020 года обговаривал с другими чиновники возможность переворота и планировал меры по противодействию. Например, Милли и ряд генералов рассматривали возможность коллективной подачи в отставку, чтобы не выполнять приказы Трампа и не давать указания войскам.

Накануне штурма Капитолия сторонниками Трампа Милли был серьезно обеспокоен призывами президента «к действию».«Милли сказал своим подчиненным, что, по его мнению, Трамп сам разжигает беспорядки, чтобы в итоге сослаться на Закон о восстании и вызвать военных», — рассказал один из собеседников журналистов.

Авторы книги пишут, что Милли проговорил с друзьями, законодателями и коллегами угрозу переворота, поскольку чувствовал, что он должен быть начеку. Милли в тот момент считал себя человека, который пытался «сохранить демократию на грани краха».

«Они могут попытаться [совершить переворот], но они не добьются успеха. Вы не можете сделать это без военных. Вы не можете сделать это без ЦРУ и ФБР. Мы — парни с оружием», — говорил Милли своим заместителям.

Его опасения усугубились в том числе кадровыми перестановками, проведенными сразу после выборов. Трамп тогда уволил генпрокурора Уильяма Барра и главу Минобороны Марка Эспера, поставив на их место своих сторонников. Милли оценивал ситуацию как «зловещую».