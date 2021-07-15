Венгрия разрешила украинцам проезжать по железной дороге транзитом в Австрию

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Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих по железной дороге.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Правительство Венгрии включило железную дорогу в транзитные маршруты. Именно когда возобновляется действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев», — написал министр.

По словам Кулебы, о том, что Венгрия разрешит транзит для украинцев, он договорился с венгерским премьер-министром Петером Сиярто неделю назад.