ЕС начал юридический процесс против Венгрии и Польши из-за нарушения прав ЛГБТ

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Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Венгрии и некоторых регионов Польши из-за нарушения прав ЛГБТ-сообщества и дискриминации его представителей.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

«Европа никогда не позволит стигматизировать части общества: ни из-за того, кого они любят, ни из-за возраста, этнической принадлежности, политических или религиозных убеждений», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В течение двух месяцев страны должны ответить на аргументы, которые подала Еврокомиссия, иначе ЕК может прислать им свое обоснованное мнение и обратиться в Суд Евросоюза.

Напомним, 8 июля в Венгрии вступил в силу закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. Документ запрещает просветительские программы, книги и рекламу крупных компаний, которые поддерживают гомо- и транссексуалов или информируют о них.