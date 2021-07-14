Во Франции против обязательной вакцинации протестовали тысячи людей. Полиция применила газ

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В крупнейших городах Франции на улицы с протестом вышли десятки тысяч людей против новых противоэпидемических мер правительства. Протесты прошли в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане, Авиньоне и других городах.

Об этом сообщает BFMTV.

Люди на улицах скандировали «Долой диктатуру!», «Свободу!» и «Нет паспорту здоровья!» В столице к демонстрантам присоединились анархисты, антивакцинаторы и группы хулиганов. В большинстве городов акции проходили мирно, но в Париже наблюдались стычки с полицией.

Некоторые участники акций подожгли мусорные баки, бросали шашки и строили баррикады. Полиция применила против них слезоточивый газ и дубинки.

О задержанных полиция не сообщает.